Die Lachsnachfrage weltweit ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen - und dürfte auch in Zukunft weiter steigen. Doch das vergangene Jahr war krisenbedingt - sehr viel Lachs wird traditionell in Hotels und Restaurants verzehrt, die über viele Monate hinweg geschlossen blieben, - ein sehr schwieriges für die Branche. Auch im laufenden Jahr läuft es längst nicht für alle Farmbetreiber rund - für einen aber schon.So hat sich der Kurs von Bakkafrost seit Jahresanfang deutlich verteuert - und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...