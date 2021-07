Die Kalipreise schießen derzeit in einigen Regionen nach oben. Das spielt natürlich diesem Unternehmen kräftig in die Karten.Satte 660 Dollar kostet eine Tonne Kali in Brasilien mittlerweile. Zum Vergleich: Vor knapp einem Monat waren es nur 400 Dollar, zu Jahresbeginn gerade einmal 250 Dollar. Klar, in Brasilien sind zahlreiche Sonderfaktoren zusammengekommen, welche den Preis dort noch imposanter in die Höhe schnellen ließen. Doch auch weltweit ist der Trend: Es geht nach oben. In den USA verteuerte ...

