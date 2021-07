DJ Unicredit ordnet Geschäftsbereiche und Regionen neu

FRANKFURT (Dow Jones)--Die italienische Großbank Unicredit hat nach der Einführung einer neuen Konzernstruktur durch den neuen CEO Andrea Orcel weiter an ihrer organisatorischen Aufstellung gefeilt. Wie die Bank mitteilte, unternimmt sie weitere Schritte zur Erhöhung der Effizienz. Unter anderem wird der Heimatmarkt Italien künftig als eigenständige Region geführt.

Die erste Berichtslinie jedes Geschäftsbereichs und jeder Region sei so gestaltet worden, dass Überschneidungen und Komplexität reduziert und gleichzeitig klare Kontroll- und Aufsichtslinien gewährleistet werden, so die Bank. Die neue Management-Struktur solle eine schnellere Entscheidungsfindung und Umsetzung ermöglichen.

Teil der Neuorganisation ist, dass das gesamte italienische Geschäft unter die Führung der neuen geographischen Einheit Unicredit Italia gestellt wird. Die Landesgesellschaft, die von Niccolo Ubertalli geführt wird, konzentriert sich auf die drei Geschäftsbereiche Einzelpersonen (Individuals), Unternehmen (Enterprises) und die Corprate- und Investmentbank.

Eine weitere eigenständige Region ist Deutschland mit der Tochter Hypovereinsbank, die weiterhin von Michael Diederich geleitet wird. Auch hier kommt die Einteilung in die drei Geschäftsbereiche zum Tragen. Michael Beumer leitet den Bereich Enterprises, Jan Kupfer die CIB Deutschland. Einen Leiter Individuals will die Bank in Kürze ernennen.

Die weiteren Regionen sind Zentraleuropa mit Österreich, der Tschechischen Republik, der Slowakei, Ungarn und Slowenien sowie Osteuropa, worunter Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Rumänien und Serbien fallen.

July 15, 2021

