London (ots/PRNewswire) - Die pflanzliche Fisch und Meeresfrüchtemarke Good Catch kündigt den OurWay-Lebensmittelwagen an, der hungrige Sandwich-Liebhaber mit kostenlosen fischfreien Subs verwöhnt, um die Verbraucher zu motivieren, Subway zu ermutigen, endgültig auf Fisch zu verzichten.



Nachdem eine kürzliche Untersuchung der New York Times über die Thunfisch-Sandwiches von Subway ergeben hat, dass in den untersuchten Thunfisch-Subs keine Thunfisch-DNA vorhanden war, ist Good Catch auf einer Mission, um das Wort über schmackhafte pflanzliche Fische und Meeresfrüchte zu verbreiten und zu beweisen, dass nichts fischig ist, wenn es um seinen 100 % fischfreien Thunfisch geht - der einzige Thunfisch, der wirklich nachhaltig ist.



Diese Schlagzeilen folgen auch der kürzlich ausgestrahlten Netflix-Dokumentation "Seaspiracy", die aufdeckte, dass, wenn wir weiterhin so überfischen wie bisher, die Bestände von fast allen Fischen und Meeresfrüchten bis 2050 kollabieren werden (https://www.marinebio.org/seafood-could-collapse-by-2050/)[1].



Der "Good Catch"-Van OurWay wird am Donnerstag, den 15. Juli, durch die wichtigsten Orte in London, Großbritannien; New York City und

