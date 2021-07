Wo liegt der faire Wert der LUFTHANSA, wenn ca. 80 % der Flugkapazitäten wieder in der Luft sind? Das Hochfahren aller Destinationen wurde soeben angesagt. Der Zeitplan dafür reicht bis 12 Monate, teilweise 18 Monate, sowohl in der Anzahl der Flüge wie bei den Auslastungsfaktoren in Passagier und Fracht.



Keine Monatszahl der LUFTHANSA ist demnächst brauchbar. Bestenfalls ist es ein Trendanzeiger. Gehen wir von den genannten 80 % aus: Dann erreicht die LUFTHANSA einen voraussichtlichen Umsatz im Verkehr von etwa 25 bis 26 Mrd. € und inkl. wahrscheinlicher Preiserhöhungen auch 28 Mrd. € im Konzern. Ausscheidenwerden nach politischen Vorschriften Kurzflüge und besondere Destinationen, die schon früher wenig rentabel waren. 6 Mrd. € Marktwert für die LUFTHANSA liegen dann auf der Waage. Die brauchbaren Messwerte für alle rentablen Airlines liegen bei 40 bis 45 % derdurchschnittlichen Jahresleistungen. Minimumdifferenz also 100 % bis 12 Mrd. € der LUFTHANSA und mehr. …



Themen u.a.:++ Dritter Stresstest dank Delta++ DAX: 20.000 Punkte als Ziel?++ LUFTHANSA: Wo liegt der faire Wert? ++ BASF mit zwei Optionen ++ TEAMVIEWER vor Comeback? ++ Special Situation bei ENAPTER++ GEOX: Zeit zum Einstieg? ++ GM: Neue Ideen werden belohnt ++ Lithium: Dieser ETF ist eine Wette wert!



