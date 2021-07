Am gestrigen Mittwoch hat die EU-Kommission ihr Maßnahmenpaket "Fit for 55" vorgestellt, um die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. "Fit for 55" beschreibt die Maßnahmen, mit denen die EU ihre Klimaschutz-Ziele im Rahmen des "Green Deal" erreichen will. Zentrale Aspekte sind die Ausweitung des europäischen Emissionshandels auf die Sektoren Wärme und Verkehr, Anpassungen der Erneuerbare-Energien-Richtlinie und der Energieeffizienzrichtlinie und der Energiesteuerrichtlinie. ...

