London (www.fondscheck.de) - HANetf und Saturna Capital starten den ersten aktiv gemanagten, nachhaltigen ETF mit Emissionsausgleich in Europa - ETF-NewsSaturna Capital und HANetf kündigen die Auflegung des ersten aktiv verwalteten, nachhaltigen ETFs Saturna Sustainable ESG Equity HANzero? UCITS ETF (Ticker: SEGS) in Europa an, so der unabhängige ETF-Spezialist HANetf in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...