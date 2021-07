Bonn (ots) - phoenix wird im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 wieder ein "Politiker-Speed-Dating" produzieren und sucht dafür mitwirkende Bürgerinnen und Bürger. Ziel der Sendung ist es, Politikerinnen und Politiker direkt mit Wählerinnen und Wählern ins Gespräch zu bringen.



Die Gespräche werden in Form eines Speed-Datings organisiert: Sieben Politiker:innen sitzen sieben Wähler:innen gegenüber. Nach jedem Gespräch von etwa sieben Minuten werden die Plätze gewechselt. Es wird so oft gewechselt bis alle Bürger:innen mit allen Politiker:innen gesprochen haben. Jedes Gespräch wird in Bild und Ton aufgezeichnet. In der für Anfang September geplanten Sendung werden zuvor alle mitwirkenden Bürger:innen und Politiker:innen in kurzen Beiträgen vorgestellt.



Die Sendung wird voraussichtlich Ende August in Berlin produziert, das genaue Datum wird noch bekanntgegeben. Drehort wird das Museum für Kommunikation sein. Wer an der Sendung mitwirken möchte, kann sich per Mail an dating@phoenix.de bis 15. August 2021 für die Teilnahme bewerben. Anreisen zum Drehort und Übernachtungskosten werden von phoenix übernommen. Wer sich vorab genauer über die Sendung informieren möchte, findet unter dem folgenden Link auf YouTube die Ausgabe aus 2017: https://phoenix.de/s/NB



