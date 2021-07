Die wichtigsten Indizes an der Wall Street eröffneten am Donnerstag im Minus - Der CBOE Volatility Index ist im Tagesverlauf um fast 7% gestiegen - Defensive Sektoren handeln nach der Eröffnungsglocke im positiven Bereich - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten nach der Veröffentlichung gemischter makroökonomischer Daten aus den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...