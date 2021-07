Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit Verlusten geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel um 0,78 Prozent auf 3.412,70 Punkte. Der ATX-Prime verlor 0,75 Prozent auf 1.734,40 Zähler. Bestimmende Themen an den Börsen waren weiter die jüngsten Inflations- und Zinsängste sowie die Sorgen wegen der Delta-Variante des Coronavirus. Die am Nachmittag gemeldeten US-Daten wirkten sich hingegen nicht merklich ...

