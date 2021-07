(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.07.2021 - Technologiewerte verzeichnen eine breitere Korrektur. Sowohl in Frankfurt als auch an der NASDAQ zeigt sich die Branche teils tiefrot. Papiere von Nordex und SMA Solar rutschen ab. An der Wall Street verbessern sich Tesla leicht. Der DAX rutschte um 1,0 Prozent auf 15.629 Punkte nach unten, belastet von Siemens Energy, Infineon und Fresenius. E.On, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...