Die Milliardengewinne der US-Großbanken in der laufende Woche haben nicht verhindert, dass sich die Anleger hinsichtlich der bevorstehenden Q2-Zahlensaison Sorgen um das Wachstum vor allem bei Tech-Firmen machen. Während der Dow Jones am Donnerstag im Handelsverlauf in die Gewinnzone sprang und ein kleines Plus über die Schlussglocke rettete, büßten S&P500 und Nasdaq Composite teils deutlich ein.Der Dow Jones stieg um 0,15 Prozent auf 34.987 Zähler. Für den S&P500 ging es hingegen um 0,33 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...