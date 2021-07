Alle Energiemetalle in einem Projekt und die Aktie bei rund 1 CAD. Wir geben ein erstes Kursziel von 2,50-3 CAD innerhalb der nächsten 12 Monate aus!

Ein großer Profiteur und Nutznießer vom derzeitigen Rohstoff-Boom ist Adventus Mining. Adventus Mining ist ein in Kanada ansässiges Kupfer-Gold-Explorations- und Projektentwicklungsunternehmen mit 3 vielversprechenden Projekten in Ecuador. Hauptfokus liegt zurzeit auf der Exploration und technischen Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Zink-Projekts Curipamba. Das Curipamba-Projekt umfasst unter anderem die EL-Domo-Lagerstätte, die bereits über eine Vormachtbarkeitsstudie verfügt. Das Projekt umfasst insgesamt sieben Konzessionen mit einer Fläche von fast 22.000 Hektar und liegt im Zentrum Ecuadors, etwa 150 km nordöstlich der großen Hafenstadt Guayaquil. Gemeinsam mit seinem lokalen Partner Salazar Resources Ltd treibt Adventus seit 2017 das Projekt und den Distrikt Curipamba voran. Des Weiteren besitzt Adventus Mining ein Portfolio von Explorationsprojekten und Kapitalbeteiligungen in Irland und Kanada, die von kommerziellen Partnern finanziert werden.

Auf dem Weg zur Machbarkeitsstudie macht Adventus Mining ausgezeichnete Fortschritte bei den Bohrungen, die für die aktualisierte Ressourcenschätzung und die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung von El Domo erforderlich sind. Das Infill-Definitionsbohrprogramm ist nun abgeschlossen und auch die letzten Bohrergebnisse bestätigen weiterhin die Qualität des Mineralressourcenmodells. Zu den Highlights der letzten Bohrungen zählten:

Ein Bohrabschnitt über ca. 9 Meter Länge mit 3,25 % Kupfer, 19,08 Gramm Gold pro Tonne, 30,56 % Zink, 242,5 Gramm Silber pro Tonne und 3,19 % Blei für 26,78 % Kupferäquivalent - einschließlich fast 3,5 Meter mit 41,22 % Kupferäquivalent.

Ein anderes Bohrloch durchschnitt fast 31 Meter mit 2,05% Kupfer, 0,92 Gramm Gold pro Tonne, 0,16% Zink, 9,2 Gramm Silber pro Tonne und 0,02% Blei für 2,74% Kupferäquivalent - einschließlich 3,8 Meter mit 7,60% Kupferäquivalent.

Alle Ergebnisse des abgeschlossenen Infill-Definitionsbohrprogramms sollen für die Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung für El Domo im Jahr 2021 verwendet werden und diese wird Teil der laufenden Machbarkeitsstudie für die Erschließung von El Domo sein.

Zusätzlich wurde vor geraumer Zeit aufgrund der Regierungsbildung in Ecuador eine Veränderung im Vorstand veröffentlicht. Roberto Salas wurde zum neuen ecuadorianischen Minister für Energie und nicht erneuerbare natürliche Ressourcen ernannt und kann somit seine Tätigkeit als Vice Chairman und CEO von Consorcio Nobis nicht mehr wahrnehmen. Nobis ist einer der größten privaten Organisationen Ecuadors und seit 2019 strategischer Investor von Adventus. Für ihn rückt Frau Melissa Romero Noboa als Nachfolgering ins Direktorium von Adventus Mining nach.

Somit verfügt man nun über noch bessere Beziehungen zur Regierung, die für den weiteren Erschließungsprozess sicherlich nicht von Nachteil sein werden. Wir sind gespannt auf die Ressourcenaktualisierung und die weiteren Entwicklungsschritte von Adventus Mining.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

NEU! SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Es gilt der Disclaimer der SRC AG: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Anmeldung Einladungsliste für virtuelle Roadshows: http://eepurl.com/bScRBX

Alle SRC Sonderreports zum Download: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Nutzen Sie unseren kostenlosen Newsletter auf Deutsch: ?: http://eepurl.com/08pAn

Abonnieren Sie unseren YouTube Kanal ?: https://www.youtube.com/user/ResourceCapitalAG'sub_confirmation=1

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,XD0002746044,215837033,CA00791E1025