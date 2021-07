Berlin - Die Grünen setzen ihren Abwärtstrend im ZDF-"Politbarometer" fort. Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, könnte die Partei demnach 20 Prozent erreichen, das sind zwei Punkte weniger als bei der letzten Umfrage vor drei Wochen.



Die Union könnte zum dritten Mal in Folge leicht zulegen und käme wieder auf 30 Prozent, der höchste Wert seit drei Monaten. Die SPD kommt in der Umfrage auf 15 Prozent, und legt damit einen Punkt zu. Die anderen Parteien bleiben unverändert: AfD und FDP jeweils 10 Prozent, Linke 7 Prozent, kleinere Parteien kommen zusammen auf 8 Prozent.

