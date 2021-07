Nach dem schwachen Donnerstag deutet sich im DAX am Freitag ein stabiler Start an. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn zehn Punkte höher auf 15.640 Punkte. Am Mittwoch hatte der DAX mit 15.810 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht, liegt auf Wochensicht aber leicht im Minus."Der gestrige Tag hat eines eindrucksvoll gezeigt: Sobald es im DAX um mehr als 100 Punkte nach unten geht kommen Käufer zurück in den Markt", erklärte Portfoliomanager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...