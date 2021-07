Zum Wochenausklang dürften Analysten und Anleger vor allem auf neue Konjunkturdaten aus den USA blicken.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel über der Marke von 1,18 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1810 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Zum Franken hat sich die Gemeinschaftswährung ebenfalls nicht gross verändert. Das EUR/CHF-Währungspaar notierte am Freitagmorgen bei 1,0848 und damit ganz wenig höher als am Vorabend.

