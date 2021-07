Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat in der vergangenen Woche überraschend beschlossen, die Ergebnisse ihrer verspäteten Überprüfung der Geldpolitik früher als erwartet zu veröffentlichen, so Peter De Coensel, CIO Fixed Income bei Degroof Petercam Asset Management (DPAM).Beobachter hätten damit im September gerechnet. Für den Rest des Jahres sollten Anleger die Aussagekraft von hochvolatilen Konjunkturdaten mit großer Skepsis betrachten. Basiseffekte würden die Bedeutung der Signale im Vergleich zum Vorjahr verzerren und verringern. Die Weltwirtschaft und die sozialen Verwerfungen, die durch die Pandemie ausgelöst worden seien, würden erst in den nächsten Jahren zeigen, ob ein tatsächlicher Schaden entstanden sei oder nicht. ...

