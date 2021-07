Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Korrekturen an den Aktienmärkten und die Aussicht auf eine Fortsetzung der lockeren Geldpolitik sowohl in den USA als auch hierzulande halten das Interesse an Staatsanleihen aufrecht, so die Analysten der Helaba.Nur die "hawkishen" Töne der BoE hätten kurzeitig gestört. Die Renditen würden sinken und die Strukturkurven würden flacher, trotz guter US-Industriebarometer. Daran werde sich vermutlich wenig ändern, zumal die Analysten bei den heute anstehenden US-Einzelhandelsumsätzen Enttäuschungspotenzial ausmachen würden, wodurch Tapering-Sorgen tendenziell reduziert werden könnten. ...

