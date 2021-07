Zürich (awp) - Zum Wochenschluss wird der Schweizer Aktienmarkt zunächst freundlich erwartet. Damit stemmt er sich gegen die eher verhaltenen Vorgaben aus Übersee. An der Wall Street hatten Investoren am gestrigen Donnerstag Vorsicht walten lassen und auch in Asien zeigen sich die Anleger am Freitag eher zurückhaltend. ...

