Der bis her unter anderem von Amazon untzerstützte Autobauer Aurora geht als erster aussichtsreicher Entwickler der Zukunftstechnologie an die Börse. Das bisher unter anderem von Amazon unterstützte Unternehmen nimmt dabei - wie viele Startups aktuell - eine Abkürzung über die Fusion mit einer bereits börsennotierten Firmenhülle (Spac). Aurora wird bei dem Deal mit rund elf Milliarden US-Dollar bewertet und will rund zwei Milliarden Dollar (rund 1,7 Milliarden Euro) frisches Geld einnehmen. Zugleich geben die am Donnerstag veröffentlichten ...

