BERLIN (Dow Jones)--Nach Einschätzung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes geht der durch die Hochwasserkatastrophe entstandene Schaden in die Milliarden. "Das ist eine einmalige Katastrophe mit bisher nicht gekanntem Ausmaß", zitiert das Magazin Kommunal Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. "Es muss jetzt darum gehen, den Menschen, die teilweise alles verloren haben, aber auch den betroffenen Kommunen, deren Infrastruktur zerstört ist, schnell und unbürokratisch zu helfen." Hier vertraue man auf die bereits erklärten Zusagen des Bundes und der betroffenen Länder. "Es geht nach dem Schadensbild um Milliarden Euro", sagte Landsberg.

Landsberg machte aber auch deutlich, dass diese Katastrophe ein klares Signal für mehr Klimaschutz und mehr zivilen Katastrophenschutz sei. "Dazu gehört, die Bevölkerung mehr und besser auf solche Extremsituationen vorzubereiten und dies auch einzuüben", so Landsberg. Denn eins steht für ihn fest: "Solche Situationen können und werden wieder auftreten." Er fügte hinzu: "Notwendig ist auch mehr politischer Mut." So müssten den Flüssen auch gegen wirtschaftliche und Bürgerinteressen mehr Überschwemmungsräume eingeräumt werden. "Auch wenn die Erkenntnis schwerfällt: Der Mensch beherrscht die Natur eben nicht vollständig", so Landsberg.

Nach jüngsten Behördenangaben ist die Zahl der Toten nach den Unwettern in Deutschland auf mindestens 81 gestiegen. Ein Sprecher des Innenministeriums in Rheinland-Pfalz bestätigte am Freitagmorgen der Nachrichtenagentur AFP, dass die Zahl der Todesopfer in dem Bundesland von 28 auf 50 gestiegen sei. Damit liegt die Zahl der Toten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz nun bei mindestens 81, dutzende weitere Menschen werden noch vermisst.

