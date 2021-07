Von Pflegebedürftigen darf keine Reservierungs- oder Platzgebühr verlangt werden, wenn sie einen bereits laufenden Pflegevertrag abgeschlossen haben, aber noch nicht in das Pflegeheim eingezogen sind. Das gilt auch für privat Pflegeversicherte, wie einem aktuellen Urteil des BGH zu entnehmen ist. Eine mittlerweile verstorbene Frau, war von 2016 an vollstationär in einem Alten- und Pflegeheim untergebracht. Die vertraglich vereinbarte Unterbringung der Frau in dieser Pflegeeinrichtung begann am 15.02.2016. ...

