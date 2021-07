Rosenheim, Oberbayern (ots) - Hilfe bei unerfülltem Kinderwunsch und LebenskrisenWenn das Leben mit dem Tod beginnt, dann unterstützt und begleitet Mariangela Carta, Heilpraktikerin für Psychotherapie (HeilPrG), ihre Klienten in diesem Lebensabschnitt. In ihrer vor kurzem eröffneten Praxis in Rosenheim bietet sie psychosoziale Beratung und Begleitung bei unerfülltem Kinderwunsch, Fehl- und Totgeburten. Außerdem begleitet sie Menschen in Lebenskrisen, ausgelöst beispielsweise durch schwere Erkrankungen.TätigkeitsschwerpunkteIhre Expertise liegt in der Psycho-, Gesprächs- und Hypnotherapie sowie in der Trauerarbeit/Trauerbegleitung. Mariangela Carta bietet als Fachexpertin psychosoziale Begleitung und Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch und Lebenskrisen an. Menschen mit der Diagnose Krebs sowie auch Angehörige von Krebs erkrankten - bilden einen weiteren Schwerpunkt ihrer Arbeit.Selbsthilfegruppe für Paare mit Kinderwunsch in Oberbayern (DE) und Tirol (AT)Mariangela Carta ist Gruppenleiterin der Selbsthilfegruppe "Herzenswunsch Kind - unerfüllter Kinderwunsch". Die Selbsthilfegruppe für unerfüllten Kinderwunsch wurde 2019 von Mariangela Carta in Tirol gegründet. Die Treffen finden ab September 2021 in Rosenheim und in Innsbruck statt. Eine Anmeldung zum Gruppentreffen ist aufgrund der aktuellen Corona-Bestimmungen erforderlich und ist online über die Homepage www.herzenswunschkind.com möglich.Terminvereinbarungen & KennenlernenTerminvereinbarungen sind jederzeit direkt über die Homepage www.mcarta.de (https://www.mcarta.de)möglich. Ein kostenloses Vorgespräch zum gegenseitigen Kennenlernen kann gerne online vereinbart werden.Pressekontakt:Mariangela CartaHeilpraktikerin für PsychotherapieGruppenleiterin Selbsthilfegruppe Herzenswunsch KindStollstraße 5, 83022 RosenheimE-Mail: info@mcarta.deTelefon: +49 157 - 51 77 22 54www.mcarta.dewww.herzenswunschkind.comOriginal-Content von: Mariangela Carta - Heilpraktikerin für Psychotherapie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157327/4970113