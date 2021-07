Der Euro zeigte sich am Freitagvormittag nahezu unverändert gegenüber dem US-Dollar. Gegen 9.00 Uhr notierte die Gemeinschaftswährung bei 1,1807 Dollar, nachdem sie am Vorabend bei 1,1808 Dollar gelegen hatte. Für Impulse dürften heute Nachmittag wichtige US-Konjunkturdaten sorgen."Die Produktionszahlen in den USA und erste Stimmungsindikatoren des laufenden Monats lassen darauf schließen, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...