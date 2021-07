Der Sportwagenbauer hat im ersten Halbjahr so viele Autos verkauft wie noch nie zwischen Januar und Ende Juni. PORSCHE brachte insgesamt 153.656 Fahrzeuge an seine Kunden - im Jahresvergleich ist das ein Plus von 31 %. Im Vorjahreszeitraum hatte die Corona-Pandemie PORSCHE und andere Autobauer bei den Verkäufen noch ausgebremst. Angesichts der starken Verkaufszahlen hat der Sportwagenbauer nun gute Aussichten, in diesem Jahr erstmals die Marke von 300.000 verkauften Fahrzeugen zu knacken.



