Bei der TUI-Aktie sieht es gerade richtig übel aus. Acht Tage in Folge ist sie bereits im Minus. Das entspricht einem Verlust von knapp 17 Prozent. Am Mittwoch hat sich die Lage sogar noch weiter zugespitzt. Der Titel hat ein starkes Verkaufssignal ausgelöst (DER AKTIONÄR berichtete). Die Trading-Chance ging für Trader damit voll auf.Aufgrund der steigenden Infektionszahlen in einigen Teilen der Welt hat die TUI-Aktie ihre Erholung Ende Februar beendet. Nachdem sie ein neues Verlaufshoch bei 5,47 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...