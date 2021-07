Der Aufschwung des ARK Innovation ist schon wieder vorbei. Am Donnerstag fiel die Aktie des börsengehandelten Indexfonds von Kult-Investorin Cathie Wood weiter und rutschte unter die 200-Tage-Linie. Ein Vorgeschmack auf das, was da noch kommt? JPMorgan-Analyst Shawn Quigg sieht eine immense Gefahr."Wir haben eine Bullenfalle gesehen", so Quigg in einem Kommentar an seine Leser. "Wenn die Renditen der Bonds steigen, sollte es mit dem ARK Innovation weiter nach unten gehen." Bald könnte Wood dazu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...