Die Bank of New York Mellon Corp. (ISIN: US0640581007, NYSE: BK) zahlt am 9. August 2021 eine Quartalsdividende in Höhe von 34 US-Cents an ihre Aktionäre. Record date ist der 27. Juli 2021. Damit hebt der Konzern die Dividende im Vergleich zum Vorquartal (31 US-Cents) um knapp 10 Prozent an. Auf das Jahr hochgerechnet werden 1,36 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht ...

