In einen ETF auf den MSCI World zu investieren kommt für mich im Moment absolut nicht infrage. Das hat wiederum mehrere Gründe, wobei ich eines felsenfest sagen kann: Es ist für viele Investoren definitiv kein Fehler, genau das zu tun. Fragt sich vielleicht: Was müsste passieren, damit ich in einen ETF auf den MSCI World investiere? Eine interessante Frage. Die folgenden drei Faktoren müssten jedenfalls eintreffen. Allesamt, wohlgemerkt, dann könnte auch das für mich eine Option sein. ETF auf den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...