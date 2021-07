Der amerikanische Energieversorger Consolidated Edison, Inc. (ISIN: US2091151041, NYSE: ED) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,775 US-Dollar ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 15. September 2021 (Record date: 18. August 2021). Im Januar 2021 erfolgte eine Steigerung um rund 1,3 Prozent auf den aktuellen Betrag. Es war die 47. jährliche Dividendenerhöhung in Folge. Con Edison gehört damit zu den so ...

Den vollständigen Artikel lesen ...