München - Homeoffice wird in Deutschland vor allem in Ballungsräumen angeboten. In Großstädten wie Berlin, Frankfurt, München oder Stuttgart können über 57 Prozent aller Erwerbstätigen überwiegend oder vollständig von zu Hause arbeiten, heißt es in einer Studie des Ifo-Instituts, die am Freitag veröffentlicht wurde.



"In den Städten ist der Dienstleistungssektor besonders stark vertreten. Das ist der Bereich, in dem besonders viel von zu Hause gearbeitet werden kann", sagte Ifo-Forscher Jean-Victor Alipour. Die Heimarbeit ist insbesondere in den umliegenden Kreisen von Berlin und München mit über 31 Prozent hoch. Gering ist die Nutzung mit unter 21 Prozent in vielen Regionen von Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen und Schleswig-Holstein.



"Besonders im Nordwesten bleiben viele Möglichkeiten unausgeschöpft", sagte Ifo-Forscher Robert Follmer.

