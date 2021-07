CH: Schweiz/Pfäffikon (ots) - Alturos Destinations hat für die Rhätische Bahn (RhB), welche mit Graubünden Ferien zusammenarbeitet, «go.graubuenden.ch» entwickelt. Die digitale Inspirations- und Vertriebsplattform vereint alle 18 Bündner Destinationen. Mit Alturos Destination OS wird das reichhaltige Angebot in einem neuen Marktplatz zentralisiert vertrieben und somit die Digitalisierung der ganzen Region vorangetrieben - es sind bereits über 999 touristische Angebote, Erlebnisse und Dienstleistungen online buchbar.go.graubuenden.ch steht für ein durchgängiges und kantonsweites System, das die bestehenden Destinations-Webseiten und Marktplätze ideal ergänzt. Der digitale Reisebegleiter bringt dem Gast die Vielfalt Graubündens auf einfache Weise auf sein Gerät. Er vereint das Beste von Graubünden, alles aus einer Hand. Die RhB setzt mit Alturos Destinations auf einen etablierten Partner, welcher bereits langjährige Erfahrung im e-commerce touristischer Angebote mitbringt.go.graubuenden.ch ist ein besonderes Projekt für uns, da der Marktplatz viele Destinationen umfasst und die Umsetzung dementsprechend komplex und herausfordernd war. Umso mehr freut es uns, dass die Plattform nun erfolgreich live geschalten wurde und somit Synergieeffekte in den Tourismusdestinationen geschaffen und den Gästen einen Mehrwert geboten werden kann.Neueste Technologie mit Alturos Destination OSgo.graubünden.ch wurde von Alturos Destinations über die letzten 10 Monate als Progressive Web-App umgesetzt, welche die Vorteile einer mobilen Website und einer herkömmlichen App kombiniert. Sie funktioniert plattformunabhängig und bietet schnelle Ladezeiten. Aufgrund der zahlreichen Schnittstellen, welche für den Shop implementiert wurden, kann den Gästen und Einheimischen eine grosse Angebotsvielfalt geboten werden - von Tickets für den öffentlichen Verkehr über Freizeitaktivitäten bis hin zu Unterkünften. Die App zeigt auf den User individuell zugeschnittene Produktvorschläge und bietet somit Planungshilfe vor sowie Inspiration während des Aufenthaltes und weckt danach die Sehnsucht auf ein Wiederkommen.Factbox Alturos DestinationsAlturos Destination OS (Operating System) ist eine vollumfassende Lösung fu\u0308r die Umsetzung digitaler Vertriebsstrategien von touristischen Destinationen und Bahnen. Im Fokus bei Alturos Destinations stehen besonders Vertrieb und Marketing im Zuge des Destinationsmanagement. Von digitalem Verkauf mit Peaksolution und der Destination App JAMES, über digitale Kommunikation mit EMMA, bis hin zu Entertainment am Berg sowie Community-Analyse mit Skiline bietet Alturos Destinations das Rundum Paket. Alturos Destination OS kann somit als touristisches Betriebssystem bezeichnet werden. Es ermöglicht, dass die unterschiedlichen Applikationen miteinander kommunizieren und somit ineinander voll integrierbar sind. In das Alturos Destination OS lassen sich auch zahlreiche externe Systeme implementieren - somit bietet Alturos Destinations eine destinationsübergreifende Vertriebslösung mit vielen Vorteilen.Das neueste Produkt von Alturos Destinations "TRACY" ist eine Contact-Tracing Web-App, welche einfach zu bedienen und sicher ist, um Tourismusregionen und Destinationen optimal zu unterstützen.Pressekontakt:Christian MairitschAlturos Destinations AGpresse@alturos.com+41 55 417 4782https://www.alturos.comOriginal-Content von: Alturos Destinations, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062848/100874483