Der Sportartikelhersteller hat im zweiten Quartal von einem starken Wachstum in allen Regionen, insbesondere in Nordamerika, profitiert. Der MDAX-Konzern ist nun zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Im laufenden Jahr rechnet er nun mit einem währungsbereinigten Umsatzwachstum von mindestens 20 % Prozent. Bisher hatte die Prognose auf ein Wachstum im mittleren Zehnerprozentbereich gelautet. Das EBIT wird nun voraussichtlich 400 bis 500 Mio. Euro erreichen, während bisher eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahresergebnis von 209 Mio. Euro angepeilt wurde. Einen detaillierten Ausblick zu Rohertragsmarge und Kostenquote gibt es nach wie vor nicht. Das Konzernergebnis soll weiterhin deutlich steigen im Vergleich zum Vorjahr.



Im zweiten Quartal stieg der Umsatz währungsbereinigt um rund 96 % auf 1,59 Mrd. Euro. Das operative Ergebnis lag bei 109 Mio. Euro nach einem Verlust von 115 Mio. im Vorjahreszeitraum. Den Halbjahresbericht wird PUMA am 29. Juli veröffentlichen.



