Puma-Calls mit 84%-Chance bei Kursanstieg auf 105 Euro

Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) befindet sich bereits seit mehr als einem Jahr in einer soliden Aufwärtsbewegung, die am 7.7.21 bei 104,85 Euro ihren vorläufigen Höhepunkt fand. Danach ging die Aktie in einer Konsolidierungsphase knapp oberhalb von 100 Euro über. Nach der Veröffentlichung der guten Zahlen für das zweite Quartal, die vor allem durch die gestiegene Nachfrage in Nordamerika zustande kam und der Anhebung des Ausblicks für das laufende Geschäftsjahr geriet die Aktie nach einem kurzen Kursanstieg unter Druck und fiel unter die 100 Euro-Marke zurück.

Risikobereite Anleger, die wegen der positiven Nachrichtenlage den Kursrückgang als übertrieben einschätzen, könnten eine Investition in Long-Hebelprodukte in Erwägung ziehen, die bereits bei einem relativ geringfügigen Kursanstieg der Aktie hohe Erträge in Aussicht stellen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 100 Euro

Der SG-Call-Optionsschein auf die Puma-Aktie mit Basispreis 100 Euro, Bewertungstag 17.9.21, BV 0,1, ISIN: DE000PF88MD6, wurde beim Puma-Aktienkurs von 99,15 Euro mit 0,46 - 0,47 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 105 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,68 Euro (+45 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 93,17 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 93,17 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UE9M7P4, wurde beim Puma-Kurs von 99,15 Euro mit 0,63 - 0,64 Euro taxiert.

Wenn die Puma-Aktie in nächster Zeit auf 105 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,18 Euro (+84 Prozent) erhöhen - sofern die Puma-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 90,441 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Puma-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 90,441 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HR7PCY0, wurde beim Puma-Kurs von 99,15 Euro mit 0,95 - 0,96 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Puma-Aktie auf 105 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 1,45 Euro (+51 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Puma-Aktien oder von Hebelprodukten auf Puma-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de