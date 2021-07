Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den letzten Tagen wurde darüber spekuliert, die während der Coronakrise beschlossenen Dividenden-Beschränkungen aufzuheben, so die Analysten der Helaba.Noch in diesem Monat könnte es einen entsprechenden EZB-Beschluss dazu geben. Schon jetzt fordere die EZB aber, dass die Institute vorsichtig bleiben würden und erwarte "durchschnittliche" Dividenden-Ausschüttungen. Sollte es nicht so kommen, würden den Banken andere Maßnahmen drohen, so M. Delgado von der EZB-Bankenaufsicht. ...

