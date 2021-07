FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 16.07.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ASOS PRICE TARGET TO 5000 (5750) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP TARGET TO 2751 (2676) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 467 (466) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 387 (385) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 916 (898) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 907 (880) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 353 (351) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1355 (1307) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ASOS PRICE TARGET TO 6700 (7000) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS OCADO PRICE TARGET TO 2120 (2390) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3580 (3550) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 2900 (2580) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES HAMMERSON TO 'HOLD' ('REDUCE') - JEFFERIES CUTS ASOS PRICE TARGET TO 5800 (6550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 566 (595) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ENQUEST ENERGY PRICE TARGET TO 32 (28) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 329 (295) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1950 (1930) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TULLOW OIL TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 50 (38) PENCE - JEFFERIES RESUMES CAIRN ENERGY WITH 'HOLD' - TARGET 145 PENCE - JPMORGAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 550 (700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RESUMES QUILTER WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 180 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 3320 (3150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES INTERCONTI HOTELS TARGET TO 4900 (4600)P - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 925 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 7300 (7500) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3050 (2650) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 5000 (4500) PENCE - UBS RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1640 (1500) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES WPP PRICE TARGET TO 1110 (1090) PENCE - 'BUY'



