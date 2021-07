Freitag ist beim Bernecker Börsenkompass Portfolio Tag. Wir durchforsten unsere Empfehlungsliste und nehmen bei ausgewählten Positionen Anpassungen vor. Diese Arbeit ist unerlässlich für den Erfolg an der Börse. Nehmen auch Sie sich ein paar Minuten Zeit für die Bestandspflege in Ihrem Depot. In unserem Portfolio finden sich aktuell 20 Positionen. 14 Investments liegen im Plus, die durchschnittliche Rendite beläuft sich auf knapp 43 Prozent. Diese Woche gibt es Handlungsbedarf bei folgenden Positionen: KINGSOFT CLOUD, NOVAVAX, PNE WIND, ALLIANZ und MISTER SPEX.

Zunächst der kurze Blick auf den Gesamtmarkt, repräsentiert durch die großen Indizes. Sie erreichten in der ersten Wochenhälfte neue Allzeithochs auf Schlusskursbasis. Der NADAQ100 lugte sogar über die 15.000 Punkte Marke, der DAX über die Marke von 15.800 Punkten und der DOW JONES über die 35.000 Zähler. Seit Mittwoch konsolidieren die Märkte die neuen Rekorde. Fazit: Es geht unter Schwankungen weiter leicht aufwärts.

Empfehlungsliste

> KINGSOFT CLOUD | Der größte unabhängige Cloudanbieter aus China wurde in Sippenhaft genommen, nachdem die chinesische Internetaufsicht den Download der DIDI App hat sperren lassen. Wir haben die Gelegenheit genutzt und unseren Einstiegkurs durch einen Nachkauf verbilligt. Details finden Sie in unserer Analyse von Montag.

> NOVAVAX | Nachdem wir letzte Woche ausgestoppt wurden, haben wir am Dienstag das US-Biotechunternehmen erneut gekauft, denn die Aussichten haben sich nicht verändert. Wir konnten das Papier etwas günstiger zurückkaufen als wir es letzte Woche abgeben mussten. Die Position ist spekulativ.

> PNE | Der Kurs des Windpark-Projektierers hat zuletzt etwas geschwächelt und dann diese Wochen seinen Stopp-Kurs erreicht. Wir hatten die Aktie seit September letzten Jahres im Depot. Der Einstieg lag bei 5,35 Euro, das ergibt eine Rendite von knapp 29 Prozent. Wir bleiben der Branche treu und werden uns nach Investments umsehen, die ein gutes Chancen-Risiko Verhältnis aufweisen.

> ALLIANZ | Wir hatten den größten deutschen Versicherer am Mittwoch zum Verkauf gestellt. Die Aktie ist eigentlich ein gutes Investment. Allerdings performte der Kurs in den letzten Wochen nur unterdurchschnittlich. Wir kommen auf die ALLIANZ sicher wieder zurück aber für die nächsten Monate trauen wir anderen Werten mehr zu. Wir haben mit einem kleinen Gewinn von 4,5 Prozent glattgestellt.

> MISTER SPEX | Wir haben den Online-Optiker nach dem IPO aufgenommen und damit auf ein erfolgreiches Börsendebüt spekuliert. Der Kurs entwickelt nicht ausreichend Dynamik und dümpelt vor sich hin. Wir stellen die Position mit einem kleinen Verlust von 3,4 Prozent glatt. Auch hier sind wir der Überzeugung, dass das Kapital an anderer Stelle lukrativer investiert werden kann.

Den vollständigen Artikel lesen ...