Zu Beginn des Jahres machte Intel die Schlagzeilen. Der neue CEO Pat Gelsinger hat im Rahmen einer denkwürdigen Rede Intels neue Strategie vorgestellt und den Bau neuer Foundries in den USA und Europa in Aussicht gestellt. In der letzten Zeit ist es um den Chip-Marktführer jedoch etwas ruhig geworden. Das ändert sich nun.Laut dem Wall Street Journal überlegt sich Intel den US-amerikanischen Halbleiterhersteller GolbalFoundries zu übernehmen. Der Kaufpreis könnte sich laut der Zeitung auf etwa 30 ...

