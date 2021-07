Berlin (www.anleihencheck.de) - Die Daten, die das Bureau of Labor Statistics Anfang der Woche veröffentlichte, haben die Befürchtungen über eine wachsende Inflation in den USA weiter befeuert, so die Experten von LYNX Broker.Um ganze 5,4 Prozent sei der Consumer Price Index (CPI) im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Bereinige man diesen Wert um die volatileren Komponenten wie Lebensmittel und Energie, bleibe trotzdem noch eine Preissteigerung von 4,5 Prozent. Das seien die höchsten Werte seit August 2008 und November 1991! Die Frage aller Fragen sei nun: Handle es sich dabei um die vielbeschworene erwartbare und vorübergehende Inflation nach der Pandemie oder zeige sich hier schon ein tiefer gehendes Problem? ...

Den vollständigen Artikel lesen ...