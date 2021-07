Beim Autobauer Daimler liefen die Geschäfte im zweiten Quartal hervorragend. Allerdings setzt die Aktie des DAX-Konzerns aktuell ihre kurzfristige Konsolidierungsbewegung fort. Dennoch bleibt ein Investment in das Unternehmen interessant.Der Daimler-Konzern (DE0007100000) konnte trotz der weltweiten Halbleiterknappheit am Donnerstag deutlich positive vorläufige Q2-Zahlen präsentieren. Wie die Stuttgarter am Donnerstag im Rahmen einer Unternehmensmitteilung bekanntgaben, konnte der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) konzernweit auf rund 5.19 Milliarden Euro ...

