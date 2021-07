Die Hochwasserlage in der Schweiz ist weiterhin angespannt und hat sich über Nacht teilweise verschärft.Bern - Die Hochwasserlage in der Schweiz ist weiterhin angespannt und hat sich über Nacht teilweise verschärft. In Luzern hat der Pegel des Vierwaldstättersees die kritische Marke erreicht. Brücken wurden gesperrt. Die Pegelstände mancher Seen nähern sich den Rekord-Werten. Seit Donnerstagmorgen sind vor allem im Kanton Schwyz und in der Walensee- und Alpsteinregion wieder 40 bis 70 Millimeter...

