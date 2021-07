Der eigentlich spannende Termin steht am 21. Juli 2021 an. Dann wird Jens Körner, CEO von ad pepper media International auf der Montega-Plattform connect die am 15. Juli veröffentlichten Vorabzahlen zum zweiten Quartal erläutern. Mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von knapp 1,04 Mio. Euro hat der Spezialist für Performance-Marketing - für ... The post ad pepper media International: Gute Gelegenheit appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...