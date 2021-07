Das Monster-SUV ID 8 orientiert sich offenbar am US-Modell Atlas. Es gibt aber gute Gründe für VW, mit der Entwicklung noch zu warten. Das gilt nicht für den europäischen ID 6, der sich massiv vom chinesischen Modell unterscheidet. Im Redemanuskript, das VW-Chef Herbert Diess auf Linkedin veröffentlichte, fanden Beobachter die Erwähnung eines "Atlas: ID 8" sowie den Eintrag "Passat: ID 6". Nun rätselt die Szene über die Autos, die da kommen mögen. Atlas: Das Großraum-SUV außerhalb Europas Das SUV Atlas verkauft VW nur in den USA und unter dem Namen Teramont auch in China, dem Nahen Osten und Russland. Das 5,05 Meter große ...

