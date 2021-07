Im Jahr 2018 ging der Windpark Uthleben in Betrieb. Ziel war von Anfang an, dass Bürgerenergie-Genossenschaften Anteile erhalten. Der Windpark Uthleben war anfangs ein Projekt des Unternehmens Energiequelle GmbH. Im Jahr 2018 ging er an die Stadtwerke Nordhausen. Bedingung war dabei, dass Bürgerenergie-Genossenschaften mindestens 49 Prozent der Anteile an dem Windpark erhalten sollten. Als Frist waren drei Jahre festgesetzt.Zwei Windräder mit mehr als 450 BesitzernDiese sind nun vergangen und das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...