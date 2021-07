Der Energiekonzern WEC Energy Group Inc. (ISIN: US92939U1060, NYSE: WEC) schüttet eine Quartalsdividende von 67,75 US-Cents an die Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 1. September 2021 (Record date: 13. August 2021). Nach Firmenangaben ist dies die 316. Quartalsdividende in Folge. Auf das Jahr gerechnet werden 2,53 US-Dollar an die Investoren ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von ...

