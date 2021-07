Bad Wimpfen (ots) - Schnelle Hilfe in der Not: Lidl in Deutschland stellt den Hilfsorganisationen im Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" für ihre Arbeit in den Überschwemmungsgebieten 500.000 Euro zur Verfügung. Mit der Geldspende können sowohl Einsatzmaterialien für die Helfer organisiert als auch Betroffene bei der Erstversorgung unterstützt werden. Als weitere Sofortmaßnahme spendet das Unternehmen regional Lebensmittel. Lidl leistet damit schnelle, pragmatische Hilfe und unterstützt direkt vor Ort. Der Lebensmitteleinzelhändler übernimmt seit Jahren gesellschaftliche Verantwortung und unterstützt diverse soziale Organisationen und Initiativen.



