Die Nucleus Life AG hat mit der ESTABLY Vermögensverwaltung AG in Vaduz / Liechtenstein eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.Mit der Kooperation bietet die ESTABLY ab sofort die Strategien Ihres Robo-Advisors Value 30, Value 60 und Value 100 über die Liechtensteiner Versicherungslösung ProtectInvest der Nucleus Life AG in Deutschland an. Kunden der ESTABLY profitieren so von den steuerlichen Vorteilen der FLV Lösung ProtectInvest in Deutschland. Makler/Berater von Nucleus und ESTABLY können die genannten Portfolios als Versicherungslösung mit der Zulassung nach §34 d im deutschen Markt anbieten.Langfristig orientierte Kapitalanleger des Robo-Advisors ESTABLY profitieren zusätzlich vom Baustein "Erben & Schenken" welcher integrierender Baustein von ProtectInvest ist. Die Strategien können einzeln oder in Kombination über ProtectInvest angesteuert werden. Die Beimischung klassischer Fonds und/oder ETFs ist ebenfalls möglich.Markus Graf, Verwaltungsrat Nucleus Life AG, sagt:"Wir freuen uns, mit ESTABLY einen der besten Robo-Advisor gemäss Echtgeldtest für den Einsatz in ProtectInvest gewonnen zu haben. ProtectInvest, unser digitales, abgeltungssteuerfreies "Depot", ist die ideale Lösung, um Kapitalmarktrendite, steuerliche Optimierung und die Themen Erben & Schenken miteinander zu kombinieren. Eine gute Kapitalanlage ist dabei unerlässlich."Andreas Wagner, Geschäftsführer der ESTABLY Vermögensverwaltung AG sagt:"Mit Nucleus Life AG als starken Partner an unserer Seite freuen wir uns auf die zukünftige Zusammenarbeit. Diese bietet uns die Möglichkeit, unseren Kunden die steuerlichen Vorteile des ProtectInvest und die Themen Erben und Schenken mit unserem Robo-Advisor verknüpfen zu können wovon unsere Kunden stark profitieren. Die Kooperation ist ein gutes Beispiel, dass die Innovation aus Liechtenstein und wir gut zusammenpassen."Über ESTABLY Vermögensverwaltung AG:ESTABLY ist die erste digitale Vermögensverwaltung im Fürstentum Liechtenstein. Die Kernkompetenz von Estably ist das Value Investing. Hierbei wird Geld in börsennotierte Unternehmen investiert, die als unterbewertet und qualitativ hochwertig angesehen werden und denen langfristiges Wachstumspotenzial zugetraut wird.Über Nucleus Life AG:Nucleus Life AG ist eine unabhängige, seit 2004 international operierende, Versicherungsgesellschaft mit Hauptsitz in Vaduz, Fürstentum Liechtenstein. Kernmärkte sind Deutschland, Österreich, Belgien, Norwegen, Schweden, Liechtenstein und die Schweiz. Die Nucleus Life AG bietet mit dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot ProtectInvest eine innovative alternative zum klassischen Fondsdepot. Die Nucleus Life AG ist im Besitz des Managements. Der Vertrieb in der DACH Region erfolgt über die nl360 vertriebs gmbh.