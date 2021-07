DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13:00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.359,50 +0,2% +16,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.817,75 +0,2% +15,1% Euro-Stoxx-50 4.046,62 -0,2% +13,9% Stoxx-50 3.533,88 -0,0% +13,7% DAX 15.622,76 -0,0% +13,9% FTSE 7.025,31 +0,2% +8,5% CAC 6.461,51 -0,5% +16,4% Nikkei-225 28.003,08 -1,0% +2,0% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,87 +0,29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,72 71,65 +0,1% 0,07 +48,3% Brent/ICE 73,54 73,47 +0,1% 0,07 +43,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.819,63 1.829,45 -0,5% -9,83 -4,1% Silber (Spot) 26,11 26,33 -0,8% -0,22 -1,1% Platin (Spot) 1.133,00 1.142,73 -0,9% -9,73 +5,9% Kupfer-Future 4,34 4,33 +0,2% +0,01 +23,1%

Die Ölpreise stabilisieren sich nach ihrem jüngsten Rücksetzer. Allerdings dürfte die Rally der vergangenen Monate vorerst beendet sein, meint Sophie Griffiths von Oanda. Sie verweist darauf, dass die Opec+-Gruppe die Fördermengen erhöhen dürfte, während gleichzeitig die nach wie vor grassierende Corona-Pandemie die Nachfrage dämpfen könnte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach dem Rücksetzer vom Vortag zeichnet sich am Freitag eine gut behauptete Eröffnung an den US-Börsen ab. Die Bilanzsaison legt eine Pause ein; Quartalsausweise bedeutender US-Unternehmen sind nicht angekündigt.

Dafür wird aber noch vor der Startglocke mit den Einzelhandelsumsätzen für Juni ein viel beachtetes Konjunkturdatum veröffentlicht. Die Daten erlauben Rückschlüsse auf den für die US-Wirtschaft so wichtigen privaten Konsum. Das gilt auch für den Index des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan im Juli, der eine halbe Stunde nach Börsenstart erwartet wird. Daneben werden noch die Lagerbestände aus dem Mai veröffentlicht.

Schon am Donnerstag nach Börsenschluss hat der Aluminiumkonzern Alcoa Zahlen vorgelegt. Dank kräftig gestiegener Aluminiumpreise verzeichnete Alcoa im zweiten Quartal ein Rekordergebnis und zeigte sich auch für das übrige Jahr zuversichtlich. Die Aktie tendiert vorbörslich etwas fester.

Mutmaßliche Übernahmepläne von Intel kommen gut an. Die Aktie legt um 1,1 Prozent zu, nachdem aus informierten Kreisen verlautete, Intel erwäge den Kauf des Aufttragsfertigers Globalfoundries für rund 30 Milliarden Dollar.

Die ADR des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi Global brechen um 7 Prozent ein. Die chinesischen Sicherheitsbehörden haben die Büros des Unternehmens durchsucht, angeblich um dessen Cybersicherheit zu überprüfen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz Juni PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -1,3% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Juli (1. Umfrage) PROGNOSE: 86,3 zuvor: 85,5 16:00 Lagerbestände Mai PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Europas Börsen notieren am Freitagmittag mit kleinen Abgaben. Insgesamt wird die Börsenstimmung als fragil bezeichnet. Die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus mit neuen Beschränkungen kratze an der Erholungsstory der Konjunktur, heißt es. Der Reise- und Freizeitsektor ist in Europa der Hauptgewinner mit 1,5 Prozent Plus. "Das liegt aber nur in zweiter Linie am Reisen", sagt ein Händler. Tatsächlich handele es sich hier um Käufe im Corona-Erholungs-Basket, der auch andere Branchen erfasse, etwa Kinobetreiber. Die Aktien der Kinokette Cineworld springen um 11,5 Prozent. "Kurstreiber ist die Ansicht, dass selbst steigende Inzidenzen nicht mehr zu neuen Lockdowns führen werden", sagt der Händler. So halte Großbritannien an seinen Öffnungsplänen unbeirrt fest. Für Ericsson geht es um 8 Prozent nach unten. Von einem durchwachsenen zweiten Quartal für den Netzwerkausrüster mit Gegenwind aus China ist die Rede bei der Citigroup. Jenoptik (+12,2%) hat die Prognose erhöht und starke Zweitquartalszahlen vermeldet. Rio Tinto büßen nach Vorlage des Zwischenberichts 1,7 Prozent ein. Dieser sei bei allen Kennzahlen schwach ausgefallen und am unteren Rand der jeweiligen Schätzspannen. Für Burberry geht es trotz guter Geschäftszahlen um 3,9 Prozent abwärts. Hier belaste der Abgang von CEO Marco Gobbetti, heißt es dazu von Hargreaves Lansdown. Er werde als der "Turnaround-Zar" gesehen, und Investoren seien nicht sicher, ob es auch ohne ihn "am Steuer" so weitergehen werde. Astrazeneca verlieren 0,6 Prozent. Händler verweisen auf das Scheitern eines US-Zulassungsantrags für Roxadustat.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:42 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1801 -0,1% 1,1802 1,1813 -3,4% EUR/JPY 130,10 +0,3% 130,03 129,97 +3,2% EUR/CHF 1,0858 +0,1% 1,0850 1,0847 +0,4% EUR/GBP 0,8549 +0,1% 0,8553 0,8524 -4,3% USD/JPY 110,23 +0,4% 110,17 110,01 +6,7% GBP/USD 1,3805 -0,1% 1,3799 1,3859 +1,0% USD/CNH (Offshore) 6,4730 +0,2% 6,4710 6,4615 -0,5% Bitcoin BTC/USD 31.297,51 -1,3% 31.643,01 +7,7%

Der Kurs des Euro zum Dollar zeigte sich am Freitagmittag wenig verändert. US-Notenbankpräsident Jerome Powell habe am Vortag einen gelassenen Eindruck zu den erneut höher als erwartet ausgefallenen US-Inflationszahlen gemacht - zur Enttäuschung der Dollar-Bullen, heißt es von der Commerzbank. Die eher falkenhaften Aussagen von James Bullard, Präsident der St. Louis Fed, sowie Charles Evans, Präsident der Chicago Fed, hätten diese aber zumindest zum Teil wieder wettgemacht. Am Nachmittag äußere sich dann der New Yorker Fed-Präsident John Williams. Bislang habe er eher zum vorsichtigen Lager gezählt. Auch von den anstehenden US-Konjunkturdaten sollte nicht allzu viel Unterstützung für den Dollar erwartet werden. So dürften die Einzelhandelsumsätze für Juni am Nachmittag ein weiteres Nachlassen des Konsum-Booms aufzeigen. Insofern könnte es mit der Dollar-Erholung fürs erste schon wieder vorbei sein.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend mit Verlusten haben sich die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag gezeigt. Die schwachen Vorgaben von der Nasdaq sorgten vor allem bei den Technologiewerten für Abgaben. Daneben traten die Sorgen um eine rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus wieder in den Vordergrund. Die Bank of Japan (BoJ) hat wie befürchtet die Wachstumsprognose für das im März 2022 endende Fiskaljahr gesenkt, blieb aber bei ihrer Ansicht, dass die Wirtschaft auf einen moderaten Aufschwung zusteuert. Den Einlagensatz bestätigte die BoJ wie erwartet. Die Aktien von Taiwan Semiconductor Manufacturing zeigten sich entgegen den Abgaben im Technologie-Sektor unverändert. Wegen der starken Nachfrage nach Halbleitern hat der Chiphersteller im zweiten Quartal 11 Prozent mehr verdient. Der Nettogewinn blieb aber hinter der von S&P Global Market Intelligence erhobenen Konsensschätzung der Analysten zurück. Die Papiere von Eisai brachen um 13 Prozent ein, nachdem bekannt geworden war, dass drei große US-Krankenhäuser das neue Alzheimer-Medikament des Pharma-Konzerns nicht verabreichen werden. Fast Retailing rutschten um 2,0 Prozent ab, nachdem das Unternehmen die Umsatz- und Gewinnprognose für das Geschäftsjahr gesenkt hat. In Sydney verloren Rio Tinto 0,4 Prozent. "Die Produktionszahlen waren fast auf der ganzen Linie schwach", meinte RBC Capital Markets zum Zwischenbericht.

CREDIT

Weiter ohne große Veränderungen zeigen sich am Freitag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Der Markt sei bereits voll fokussiert auf die laufende Berichtssaison. Auffallend viele Unternehmen in Europa würden bereits ihre Geschäftszahlen vorziehen, heißt es. Damit achten Anleger vermehrt auf die Unternehmensanleihen, aber weniger auf große Rentenindizes.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Compleo verhandelt über Kauf von Eon-Tochter

Die Compleo Charging Solutions AG will sich mit einem Zukauf verstärken. Der Anbieter von Ladestationen für Elektrofahrzeuge verhandelt mit dem Versorger Eon über eine Übernahme von dessen Tochter Innogy E-Mobility Solutions GmbH. Der den Verhandlungen zugrunde liegende Unternehmenswert beläuft sich auf einen mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Betrag.

Volkswagen erzielt Absatzplus im Juni trotz Chip-Engpass

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 16, 2021 07:02 ET (11:02 GMT)

DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Volkswagen hat im Konzern trotz der Lieferprobleme bei Halbleitern im Juni mehr Fahrzeuge verkauft. Bremsspuren zeigten sich aber bei der Kernmarke und Skoda, wo die Verkäufe leicht sanken. Der Gesamtabsatz des VW-Konzerns kletterte im zurückliegenden Monat weltweit um 6,5 Prozent auf 856.300 Einheiten. Im Gesamtjahr wurden damit bisher 4,978 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert, ein Zuwachs von 28 Prozent.

Carl Zeiss Meditec erhöht Jahresziele

Die Carl Zeiss Meditec AG wird nach einem starken dritten Geschäftsquartal zuversichtlicher für das Gesamtjahr 2020/21. Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern profitiert er von wieder anziehenden Umsätzen sowie niedrigen Vertriebs- und Marketingkosten.

Nordex platziert neue Aktien wie geplant

Die Ende Juni zur Stärkung der Bilanz beschlossene Kapitalerhöhung bei Nordex ist wie geplant über die Bühne gegangen. Knapp 46,7 Millionen neue Aktien platzierte der Windkraftanlagenhersteller, laut Mitteilung weit überwiegend bei den bisherigen Aktionären. 98,20 Prozent aller Bezugsrechte wurden von ihnen ausgeübt.

Puma erhöht nach starkem 2. Quartal Ausblick für 2021

Der Sportartikelhersteller Puma hat im zweiten Quartal von einem starken Wachstum in allen Regionen, insbesondere in Nordamerika, profitiert. Der MDAX-Konzern ist nun zuversichtlicher für das Gesamtjahr.

Porsche setzt im 2. Quartal mehr Pkw ab

Der Sportwagenhersteller Porsche hat im zweiten Quartal dank starker Zuwächse in allen Regionen der Welt die Verkäufe um über ein Viertel gesteigert. Der globale Absatz stieg um 27,9 Prozent auf 81.670 Einheiten. Im ersten Halbjahr betrug das Plus 31,0 Prozent auf 153.656 Wagen.

Europäischer Automarkt dank Deutschland im Juni mit deutlichem Plus

Der europäische Automarkt hat im Juni dank guter Verkäufe im größten Markt Deutschland weiter zugelegt, allerdings mit geringerer Dynamik als in den Vormonaten. Der Absatz in der Europäischen Union, der Freihandelszone Efta und Großbritannien legte im Vergleich zu dem von der Pandemie geprägten Vorjahresmonat um 13 Prozent auf 1,28 Millionen Fahrzeuge zu.

Astrazeneca vor Scheitern eines US-Zulassungsantrags für Roxadustat

Ein Beratungskomitee der US-Arzneimittelbehörde FDA hat sich gegen die Zulassung des Astrazeneca-Medikaments Roxadustat ausgesprochen. Das Komitee stimmte gegen das Nutzen-Risiko-Profil des Nierenmedikaments.

Burberry steigert Umsatz - Vor-Corona-Niveau erreicht

Die Burberry Group plc hat ihren Umsatz im ersten Quartal auf vergleichbarer Basis gesteigert. Es sei wieder das Niveau vor der Corona-Krise erreicht worden.

Didi wird wegen IT-Sicherheit durchsucht

Chinesische Aufsichtsbehörden durchsuchen an diesem Freitag die Büros des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi Global Inc. Geprüft werde die Cybersicherheit des Unternehmens.

Ericsson warnt für sinkendem Umsatz in China - Quartalsgewinn stark

Der Telekommunikationsausrüster Ericsson hat die Erwartungen im zweiten Quartal beim Gewinn übertroffen und einen milliardenschweren Deal in den USA an Land gezogen. Gleichzeitig warnte der schwedische Konzern, dass der verzögerte 5G-Ausbau in China den Umsatz belasten könnte.

Just Eat Takeaway kauft slowakische Bistro.sk für 50 Mio Euro

Der Essens-Lieferdienst Just Eat Takeaway baut sein Geschäft mit einem Zukauf aus. Der niederländische Konzern kauft den slowakischen Lieferdienst Bistro.sk für 50 Millionen Euro von der Ringier Axel Springer Media AG. Der Deal soll noch in diesem Jahr abgeschlossen werden.

Richemont wächst rasant dank Schmuck- und Uhrenverkäufe

Die Compagnie Financiere Richemont SA hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres einen Umsatzsprung erzielt, angetrieben durch Schmuck- und Uhrenverkäufe und eine starke Leistung in Amerika. Zudem kündigte das Unternehmen eine Änderung in der Managementstruktur der Gruppe an.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2021 07:02 ET (11:02 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.