Als hätte es Corona nie gegeben: Ems-Chemie hat im ersten Halbjahr 2021 wieder so viel verdient wie vor der Krise.Domat/Ems - Als hätte es Corona nie gegeben: Ems-Chemie hat im ersten Halbjahr 2021 wieder so viel verdient wie vor der Krise. Nach dem massiven Einbruch im Vorjahr erreichte der Spezialchemiekonzern bereits wieder neue Höchstwerte. Die hochleistungsfähigen Kunststoffe von Ems-Chemie kommen in vielen Anwendungen zum Einsatz. Vor allem die Autobauer setzten auf die Ems-Polymere als leichtere...

Den vollständigen Artikel lesen ...