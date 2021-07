FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Siemens Energy nach der Gewinnwarnung von Siemens Gamesa von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf seine reduzierten Gewinnprognosen (EPS) für die Windkraft-Tochter Gamesa habe er seine EPS-Schätzungen für den Energiekonzern der Geschäftsjahre 2021/22 und 2022/23 um 6 bis 8 Prozent nach unten geschraubt, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Da die Aktie aber noch ein Aufwärtspotenzial von fast 50 Prozent berge, bleibe es bei der Kaufempfehlung./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2021 / / GMT

